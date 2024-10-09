Faizsiz kredi kampanyaları başladı! Peki %0 faizle kredi imkanı sunan bankalar hangileri?
Nakit ihtiyacı olan ancak yüksek faizler nedeniyle kredi çekemeyenler için bankalar 0 faizli kredi kampanyası başlattı.
Acil nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik yeni kampanyalar düzenleyen bankalar, 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar, 6 ay vadeli olarak 50 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Bu fırsat, nakit ihtiyacını faiz ödemeden karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
İŞTE 0 FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR
AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli %0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45.000 TL'lik fırsat sunuyor.
QNB FİNANSBANK
Banka, yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı sağlıyor. Ayrıca, %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriyor. Öte yandan Faizsiz kredi ve taksitli nakit avans tutarları alarak toplamda 45 bin TL'lik fırsat sağlıyor.