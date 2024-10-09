Faizsiz kredi kampanyaları başladı! Peki %0 faizle kredi imkanı sunan bankalar hangileri?



Acil nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik yeni kampanyalar düzenleyen bankalar, 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar, 6 ay vadeli olarak 50 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Bu fırsat, nakit ihtiyacını faiz ödemeden karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.