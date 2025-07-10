Faizsiz kredi kampanyalarında son durum! En yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar
Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için yarışı sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından yoğun olan talep gösterilen 0 faizli kredi kampanyaları için araştırmalar devam ediyor. Bankaların faizsiz kredi için rekabeti kızıştırması rakamlara yansıdı. Buna göre sıfır faizli kredi için yeni tavan rakam 85 bin lira olarak belirlendi. Peki kimler faizsiz kredi çekebilir? Sıfır faizli kredi başvuru şartları ne? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte detaylar...
Faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek için rakamları artırdı. Bankaların arasındaki artan rekabet rakamlara yansıdı. Bankalar rakamlarını artırarak rekabet savaşında güç kazanmak istiyor.
Vatandaşlar ise faiz maliyetinden kurtularak faizsiz kredi çekmek istiyor. Yaşanan bu durum sıfır faizli kredi kampanyaları için talebi ve arzı artırıyor.
Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? Faizsiz kredi başvuru şartları ne? İşte 0 faizli kredi için merak edilen detaylar...
ŞUBESİZ ANINDA CEPTE FAİZSİZ KREDİ...
Sıfır faizli kredi vatandaşlara maliyet avantajı sağlıyor. Fakat sağladığı tek avantaj maliyet değil. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara aynı zamanda erişim kolaylığı da sağlıyor. Yani vatandaşların 0 faizli kredi çekmek için şubelere gitmesine gerek kalmıyor.