Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu! İşte başvuru şartları...
Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından Haziran ayarı geldi. Yenilenen miktarlar ise 30.000 TL'ye yükseldi. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren 8 banka ve başvuru şartları...
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.
Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.
İşte 8 bankanın faizsiz kredi şartları:
AKBANK
10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor. Kampanya 31 Mayıs- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.