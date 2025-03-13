Faizsiz kredide limit 60 bin TL’ye çıktı: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte liste...

Bankaların özellikle yeni müşteri kazanmak için uyguladığı faizsiz kredi kampanyalarında yarış arttı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 13 Mart 2025 itibarıyla 1 bankada 60 bin TL’ye kadar yükselen faizsiz kredi seçeneği; 4 bankada 55 bin TL, 3 bankada 50 bin TL ve 1 bankada da 45 bin TL olarak dikkat çekti.