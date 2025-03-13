Faizsiz kredide limit 60 bin TL’ye çıktı: Hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte liste...
İhtiyaç kredisi faiz oranlarında yüksek seyir devam ederken, bankalar tarafında sunulan faizsiz kredi seçenekleri tüketicinin imdadına yetişiyor. 13 Mart 2025 itibarıyla 8 banka tüketicilere faizsiz kredi imkanı sunuyor. Faizsiz kredide en yüksek limit de 60 bin TL’ye kadar yükseldi. Peki hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...
Bankaların özellikle yeni müşteri kazanmak için uyguladığı faizsiz kredi kampanyalarında yarış arttı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 13 Mart 2025 itibarıyla 1 bankada 60 bin TL’ye kadar yükselen faizsiz kredi seçeneği; 4 bankada 55 bin TL, 3 bankada 50 bin TL ve 1 bankada da 45 bin TL olarak dikkat çekti.
Faizlerde düşüş eğilimi sürerken, daha fazla sayıda bankanın faizsiz kredi seçeneğini sunmaya başladığı görülüyor.
HANGİ BANKA, NE KADAR FAİZSİZ KREDİ VERİYOR?
Bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri şöyle: