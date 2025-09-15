Faizsiz kredide limit yükseldi, rakam 90 bin TL'ye kadar çıktı! İşte banka banka güncel tutarlar...
Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu anda beş farklı banka, yalnızca yeni müşterilerine özel olarak faizsiz nakit ve kredi desteği sağlıyor. 3 ila 6 ay arasında geri ödeme seçenekleri sunulan bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte faizsiz kredi sunan bankaların listesi…
3 ile 6 ay arasında değişen vadelerle geri ödeme imkânı bulunan bu kredilerde tutar 90 bin liraya kadar çıkabiliyor.
İşte faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…
QNB
QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,
- 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.