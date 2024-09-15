Fast Food Tutkunlarının İştahı Kaçtı ; Dev Hamburger Zinciri İflas Başvurunu Açtı
Lezzetli köfte hamburger ve çıtır çıtır patates kızartmasıyla tanınan BurgerFi iflas ettiğini duyurdu.
Gün geçmiyor ki yeni bir iflas haberi gelmesin. Pandemi sürecinde şirketlerin kısa süreli kapanması ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle çok sayıda işletme iflas bayrağı açtı.
Ülkemizde de özellikle konkordatolar meydana gelirken ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkelerde çok sayıda iflaslar oldu.
HAMBURGER ZİNCİRİ İFLAS ETTİ
Son kurban ise dev hamburger zinciri oldu. foxbusiness.com’un servis ettiği habere göre merkezi ABD’de bulunan BurgerFi International 11. Bölüm koruması için iflas başvurusu yaptı. Şirket, BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza & Wings markalarının "tüm paydaşlar için değerini korumak" amacıyla 11. Bölüm yeniden yapılanması için başvuruda bulunduğunu söyledi.
Şirket, iflas işlemlerine yalnızca kendi kurumsal mülkiyetindeki BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza & Wings restoranlarının dahil olduğunu söyledi. Bunlardan sırasıyla 17 ve 50 tane var.
BurgerFi'nin dilekçesi ABD'nin Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunuldu.