Fast Food Tutkunlarının İştahı Kaçtı ; Dev Hamburger Zinciri İflas Başvurunu Açtı

HAMBURGER ZİNCİRİ İFLAS ETTİ

Son kurban ise dev hamburger zinciri oldu. foxbusiness.com’un servis ettiği habere göre merkezi ABD’de bulunan BurgerFi International 11. Bölüm koruması için iflas başvurusu yaptı. Şirket, BurgerFi ve Anthony's Coal Fired Pizza & Wings markalarının "tüm paydaşlar için değerini korumak" amacıyla 11. Bölüm yeniden yapılanması için başvuruda bulunduğunu söyledi.