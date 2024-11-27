FAVÖK nedir? FAVÖK nasıl hesaplanır?

FAVÖK'te ideal değer var mıdır?

İdeal favök değeri birçok değişkene dayandığı için şirketten şirkete değişim gösterebilir. Bu nedenle net bir rakam söylemek zordur. Ancak genel bir kriter olarak S&P 500 endeksinin kabulu göz önüne alınabilir. S&P 500 borsa endeksi için FAVÖK değerlerinin 11 ile 14 arasında değiştiği görülür.