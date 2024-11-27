FAVÖK nedir? FAVÖK nasıl hesaplanır?
FAVÖK, yatırımcılara şirketin operasyonel verimliliği hakkında bilgiler verir ve farklı sektörlerdeki şirketleri karşılaştırmada kullanılır. Peki, FAVÖK nedir? FAVÖK hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...
FAVÖK nedir?
"Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar"ın kısaltması olan FAVÖK, bir şirketin operasyonel performansını ölçmek için kullanılır. FAVÖK; vergi borcu, faiz gideri ve sermaye yapısındaki değişimleri göz ardı ederek sadece şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kazanç yeteneğine odaklanır.
FAVÖK nerede kullanılır?
FAVÖK; şirketin borç kapasitesini değerlendirebilir, rakipleriyle karşılaştırabilir ve finansal sağlığı hakkında bilgi edinilebilir. Ayrıca FAVÖK, şirketin gelecekteki yatırım getiri potansiyelini öngörmek için bir gösterge olarak da kullanılabilir.
FAVÖK nasıl hesaplanır?
FAVÖK değeri şu şekilde hesaplanır:
AVÖK = Brüt Kar – Genel Yönetim Giderleri – Pazarlama, Satış Giderleri – ARGE Giderleri + Amortisman (Yıpranma) Giderleri
Piyasa Değeri = Ödenmiş Sermaye x Hisse Fiyatı
Net Borç = Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar – (Nakit + Finansal Yatırımlar)
FAVÖK'te ideal değer var mıdır?
İdeal favök değeri birçok değişkene dayandığı için şirketten şirkete değişim gösterebilir. Bu nedenle net bir rakam söylemek zordur. Ancak genel bir kriter olarak S&P 500 endeksinin kabulu göz önüne alınabilir. S&P 500 borsa endeksi için FAVÖK değerlerinin 11 ile 14 arasında değiştiği görülür.