FED sonrası altın zirveden döndü: Şimdi ne olacak? Tamam mı, devam mı?
Beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık faiz indirimine giden FED’in, gelecek yıl sadece 1 indirim beklentisi ortaya koyması kafa karıştırdı. 3.707 dolarla rekor kıran ons altında yüksek enflasyon ve zayıf istihdam kıskacında kalan FED üyelerinin temkinli duruşunun ardından kâr satışları oldu.
ABD Merkez Bankası'nın, beklentilere paralel olarak gerçekleşen kritik faiz kararının ardından altın fiyatlarında sınırlı da olsa kâr satışları yaşandı.
Dünkü işlemlerde en yüksek 3.707 doları gören ve rekor kıran ons fiyatı, günü %-0,81 değer kaybı ile 3.660 dolardan tamamladı. FED sonrası ilk işlem gününde de ons fiyatı 3.658 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın fiyatı da dünkü işlemlerde en yüksek 4.917 TL’yi görerek zirve yenilemişti. 18 Eylül 2025 Perşembe günü gram altın ise 4.858 TL’den güne başladı.