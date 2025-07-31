Fed, Trump'a rağmen faizleri sabit tuttu! Türkiye'ye yansımaları ne olacak?

FED'İN FAİZ KARARININ TÜRKİYE'YE OLASI ETKİLERİ

1-) Dolar kuru üzerindeki baskının azalması

Fed'in faiz artırımına gitmeyip faizleri sabit tutma kararı, doların diğer para birimleri karşısındaki değerlenmesini sınırlayıcı bir etki yaratıyor. Eğer Fed faiz artırsaydı, ABD tahvillerinin ve dolara endeksli varlıkların getirisi yükselecek, bu da uluslararası yatırımcıların dolara olan talebini artıracaktı. Artan dolar talebi ise doğal olarak doların diğer para birimleri, özellikle de Türk Lirası gibi gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlenmesine neden olacaktı. Bu durum, Türk Lirası üzerinde ciddi bir değer kaybı baskısı yaratabilirdi. Ancak faizlerin sabit tutulmasıyla bu ani ve sert kur şoku riski azaldı. Dolar, mevcut faiz seviyesini koruduğu için ani bir "güvenli liman" talebiyle karşılaşmadı. Bu durum, Türk Lirası'nın daha stabil bir seyir izlemesine katkıda bulunabilir. Türkiye'nin yüksek enflasyon ve dış ticaret açığı gibi kendi iç dinamikleri nedeniyle kur üzerinde zaten belirli bir baskı bulunsa da, Fed kaynaklı ek bir dış baskının olmaması, Türk Lirası'nın değerini koruma çabalarını kolaylaştırıyor. Özellikle enerji ve ara malı ithalatının dolar kuru üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde, daha stabil bir dolar kuru, ithalat maliyetlerini kontrol altında tutmaya ve enflasyonla mücadeleye dolaylı olarak destek olmaya yardımcı olabilir. Bu karar, Türkiye'nin ödemeler dengesi ve dış borç çevirme kapasitesi açısından da olumlu bir gelişme olarak görülebilir, zira daha istikrarlı bir kur ortamı finansal planlamayı kolaylaştırır.