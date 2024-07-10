Fiat Egea'dan çılgın kampanya; 245 bin TL'lik indirimi duyurdu - Sınırlı stok verdi

Bu kampanyalardan en dikkat çekeni ise Fiat'ın Egea modeli için geldi. Türkiye'de en çok kullanıla araç listesinde ilk sırada yer alan Fiat Egea, Temmuz kampanyası kapsamında sadece 799 bin TL'ye satışa sunuldu. Bu da 245 bin TL'lik indirim demek.