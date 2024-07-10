Fiat Egea'dan çılgın kampanya; 245 bin TL'lik indirimi duyurdu - Sınırlı stok verdi
Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea için çılgın bir kampanya var. Artık herkes araç sahibi olabilecek. Sınırlı stok olsa da fiyatlarda 245 bin TL'lik indirim dikkat çekiyor. Temmuz'a özel bu kampanyadan yararlanmak isteyenler showroom'lara akın ediyor. İşte Fiat Egea 2024 fiyat listesi
Çin menşeili araçların Türkiye pazarında söz sahibi olmaya başlamasıyla beraber Fiat Egea, çılgın bir kampanya daha başlattı. Türkiye'nin en çok satan otomoboli, gücünü bu kez yaptığı Temmuz kampanyasında gösterdi ve fiyatları 245 bin TL düşürdü. Haberi duyan galerilere akın ediyor. İşte 2024 Fiat Egea fiyatları!
ÇİN VERGİSİ HAREKETE GEÇİRDİ
Çin merkezli araçlara gelen yüzde 40'lık ek vergiden sonra Avrupa merkezli araçlar yeniden tek söz sahibi olmak istiyor. Bu nedenle Türkiye pazarında Avrupalı otomobillerin çeşitli kampanyalarını görmeye başladık.
Bu kampanyalardan en dikkat çekeni ise Fiat'ın Egea modeli için geldi. Türkiye'de en çok kullanıla araç listesinde ilk sırada yer alan Fiat Egea, Temmuz kampanyası kapsamında sadece 799 bin TL'ye satışa sunuldu. Bu da 245 bin TL'lik indirim demek.
KAMPANYAYI FIAT DUYURDU
Otomobil.fiat.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Kampanya kapsamında belirtilen 799.900 TL fiyat, Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP modellerde tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim uygulanmış şekildedir, metalik renk ve ekstra donanımları içermemektedir. Kampanya kapsamındaki indirim oranları ve indirim tutarları araç modeli ve donanımlarına göre değişkenlik göstermektedir. Kredi kampanyaları ile birleştirilemez. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Fiat dilediği zaman kampanya şartlarını değiştirme veya kampanyayı tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için size en yakın Fiat Showroom'larına ulaşabilirsiniz.
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