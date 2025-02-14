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  4. File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)

File, Harras marka çay, toz şeker, küp şeker, peynir, süt, tereyağı, sucuk, yoğurt, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, domates salçası, mısır konservesi ve ton balığı indirimli fiyat listesi…

File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

HARRAS DEMLİK POŞET ÇAY 48'Lİ

Fiyat: 38,50 TL

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File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

HARRAS TOZ ŞEKER 2000 GR

Fiyat: 74,50 TL

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File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

HARRAS TOZ ŞEKER 5000 GR

Fiyat: 174 TL

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File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

HARRAS KÜP ŞEKER 1000 GR

Fiyat: 44,50 TL

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