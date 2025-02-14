File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
File’de çay, peynir, yağ ve birçok gıda ürününde dev indirim! (FİLE/HARRAS İNDİRİMLİ ÜRÜNLER)
File, Harras marka çay, toz şeker, küp şeker, peynir, süt, tereyağı, sucuk, yoğurt, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, domates salçası, mısır konservesi ve ton balığı indirimli fiyat listesi…
HARRAS DEMLİK POŞET ÇAY 48'Lİ
Fiyat: 38,50 TL
1 | 19
HARRAS TOZ ŞEKER 2000 GR
Fiyat: 74,50 TL
2 | 19
HARRAS TOZ ŞEKER 5000 GR
Fiyat: 174 TL
3 | 19
HARRAS KÜP ŞEKER 1000 GR
Fiyat: 44,50 TL
4 | 19
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.