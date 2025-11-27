Finans piyasalarında hangi emir ne zaman kullanılır?

Stop-limit emirleri ile hem fiyat hem risk kontrolü

Stop-limit emirleri, stop-loss ve limit emirlerinin birleşimi şeklinde çalışır. Yatırımcı, belirlenen stop seviyesine ulaşıldığında, emir limit fiyat üzerinden aktif olur. Bu sayede ani fiyat dalgalanmalarında hem risk hem de fiyat kontrolü sağlanır. Ancak piyasa çok hızlı hareket ederse emir gerçekleşmeyebilir. Bu emir türü, fiyatın belirli bir aralıkta kalmasını isteyen yatırımcılar için uygundur. Dalgalı ve yüksek riskli piyasalarda stop-limit tercih edilir. Stop-limit emirleri risk yönetimi ve fiyat hedeflerini bir arada sunar.