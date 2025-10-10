Finans piyasalarının gizli momentum göstergesi: Stokastik osilatör

Hesaplama ve teknik yapısı

Stokastik osilatör genellikle 14 günlük periyot ile hesaplanır ve formül, kapanış fiyatının belirli bir süre boyunca en düşük ve en yüksek fiyat aralığı içindeki konumunu ölçer. Hesaplanan değerler 0 ile 100 arasında değişir ve bu değerler yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. 80’in üzerindeki değerler aşırı alım, 20’nin altındaki değerler aşırı satım bölgeleri olarak kabul edilir. Örneğin, bir hisse 14 günlük periyotta sürekli yükselmiş ve stokastik değeri 85’i göstermişse, bu fiyatın aşırı alım bölgesinde olduğunu ve yakında bir düzeltme olabileceğini gösterir. Aynı şekilde, 15 seviyesinde bir değer, fiyatın aşırı satım bölgesinde olduğunu ve toparlanma potansiyelinin yüksek olduğunu işaret eder. Ancak bu hesaplamaların doğruluğu, piyasanın likiditesi, işlem hacmi ve volatilitesine de bağlıdır.