Finans piyasalarının yeni gözdesi: Swing Trader'lar risk ve fırsat dengesinde

Peki kimdir bu Swing Trader'lar ve ne yaparlar?

Swing Trader, adından da anlaşılacağı üzere piyasanın "salınımlarını" yakalamayı hedefleyen bir yatırımcı tipidir. Bir hisse senedi, döviz kuru veya emtia fiyatının birkaç gün ile birkaç hafta arasında sergilediği yükseliş ve düşüş trendlerini analiz ederek pozisyon açar ve bu hareketlerden kâr elde etmeyi amaçlar. Day trader'ların aksine, ekrana kilitlenip saniyeler içinde işlem yapma zorunluluğu yoktur; ancak uzun vadeli yatırımcılar gibi de aylar, hatta yıllar boyu beklemelerine gerek kalmaz.