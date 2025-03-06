Finans teknolojisi (Fintech) nedir? Finans teknolojisinin kapsadığı alanlar!
Finans teknolojisi (Fintech), son zamanlarda en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Finans teknolojisi, finansal hizmetleri daha verimli, erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için teknolojinin kullanılmasıdır.
Finans teknolojisinin temelleri, 20. yüzyılın ortalarında bankacılık işlemlerinin otomasyonuyla atıldı. ATM'ler, kredi kartları ve elektronik fon transferleri gibi yenilikler, finans teknolojisinin ilk adımlarıydı.
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte, çevrimiçi bankacılık, e-ticaret ve çevrimiçi ödeme sistemleri ortaya çıktı. Akıllı telefonların ve mobil internetin yaygınlaşması, mobil ödemeler, dijital cüzdanlar ve mobil bankacılık uygulamalarının gelişmesini sağladı.
Son yıllarda, blok zinciri, yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte fintek, daha da yenilikçi çözümler sunmaya başladı.
Finans teknolojisinin kapsadığı alanlar nelerdir?
Ödeme sistemleri: Mobil ödemeler, dijital cüzdanlar, çevrimiçi ödeme platformları
Kripto para birimleri ve blok zinciri: Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisi
Borç verme ve kitle fonlaması: Çevrimiçi borç verme platformları, kitle fonlaması platformları