Finansal astrolojiniz sizi hangi yatırımlara yönlendiriyor?

Dolar'da TL baskısı var

Dolar /TL paritesi ise, TCMB'nin faiz kararı ve Türkiye'nin ihracat performansı gibi ekonomik verilerden doğrudan etkileniyor. Jüpiter'in Boğa burcundaki konumu, liranın değer kazanma potansiyelini artırıyor. Ancak, Mars'ın İkizler burcundaki hareketi, piyasalarda ani dalgalanmalara ve belirsizliklere neden olabilir. Dolar, küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülmeye devam etse de Türkiye'nin ihracat performansı ve ekonomik büyüme verileri, TL üzerinde baskı oluşturabilir. Bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması ve ekonomik verileri yakından takip etmesi önemli.