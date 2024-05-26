Finansal astrolojiniz sizi hangi yatırımlara yönlendiriyor?
Bu hafta, 27-31 Mayıs 2024 haftasında gökyüzünde gerçekleşecek gezegen hareketlerinin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini Zeynep Aktaş yönetimindeki EKONOMİ/PARANIN YÖNÜ dergisinde ele aldık.
Güneş ve Jüpiter'in Boğa burcundaki konumunun finansal güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerini inceledik. Altın fiyatları için Merkür'ün İkizler burcundaki hareketleri, dolar/TL paritesi için ise TCMB'nin faiz kararı ve Türkiye'nin ihracat performansının etkilerine değindik.
BIST 100’de dalgalı olsa da seyir istikrarlı
Gelişmeler önümüzdeki hafta piyasaların seyrini önemli ölçüde etkileyecek. Bu hafta gökyüzünde Güneş ve Jüpiter'in Boğa burcundaki konumu, finansal güvenlik ve istikrara vurgu yapıyor. Bu durum, BIST 100 Endeksi için olumlu bir etkiye işaret ediyor. Boğa burcu, sabit toprak elementiyle ilişkilidir ve bu da yatırımcıların güvenli ve uzun vadeli yatırımlara yönelmesini teşvik edebilecektir.
Altında spekülasyonlara dikkat!
Altın fiyatları için, bu hafta gökyüzünde Merkür'ün İkizler burcundaki konumu dikkat çekiyor. Merkür ise ticaret ve bilgi akışı ile İkizler burcunda. Bu durum hızlı ve değişken hareketlere işaret ediyor. Altın, genellikle güvenli liman olarak görülse de, bu hafta spekülatif hareketler nedeniyle dalgalanma yaşayabilir.
Dolar'da TL baskısı var
Dolar /TL paritesi ise, TCMB'nin faiz kararı ve Türkiye'nin ihracat performansı gibi ekonomik verilerden doğrudan etkileniyor. Jüpiter'in Boğa burcundaki konumu, liranın değer kazanma potansiyelini artırıyor. Ancak, Mars'ın İkizler burcundaki hareketi, piyasalarda ani dalgalanmalara ve belirsizliklere neden olabilir. Dolar, küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülmeye devam etse de Türkiye'nin ihracat performansı ve ekonomik büyüme verileri, TL üzerinde baskı oluşturabilir. Bu dönemde yatırımcıların dikkatli olması ve ekonomik verileri yakından takip etmesi önemli.