Finansal durum tablosu (Bilanço) nedir?
Bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren tabloya finansal durum tablosu denir. Finansal durum tablosu, bilanço olarak da adlandırılır.
Finansal durum tablosu (Bilanço)
Finansal durum tablosu, muhasebe ilkelerine göre tutulan defterlerdeki hesapların, belirli bir tarihte kapatılmasıyla saptanan ve gelecek döneme devrolunan borç ve alacak kalanlarının bir listesidir.
Bilançonun aktif tarafını oluşturan mevcutlar ve alacaklar bilanço yapısı içinde vade bakımından dönen ve duran varlıklar olarak ayrılarak sunulur. Peki, duran ve dönen varlıklar nedir?
Duran varlıklar, gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen varlıklar dönen varlıklar, gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklardır.
Dönen varlıklar ise, işletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı fayda o dönem içinde sona eren varlıklardır. Bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler dönen varlıklar grubunda yer alan değerlerdir.