Finansal okuryazarlık nedir? Finansal okuryazarlıkta bilinmesi gereken terimler nelerdir?
Geliriniz, gideriniz, borcunuz ve krediniz dahil olmak üzere paranın tüm yönlerini ve bunların birbirini nasıl etkilediğini ne kadar iyi anlarsanız, o kadar iyi finansal kararlar verebilirsiniz. Peki, finansal okuryazarlığa dair bilinmesi gereken terimler nelerdir? İşte detaylar…
Finansal okuryazarlık nedir?
Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürün ve hizmetleri anlamasına, değerlendirmesine, daha iyi finansal kararlar almasına, borç ve kredi gibi finansal araçları etkili bir şekilde yönetmesine, doğru emeklilik planlaması yapabilmelerine ve finansal hilelerden korunmasına olanak sağlayan bilgi ve beceridir.
Finansal okuryazarlık terimleri
Bütçe
Bütçe, gelir ve giderin gelecek zaman için planlanmasıdır. Bütçe, bir ay veya daha uzun bir süre boyunca ne kadar kazanç sağlanacağı ve ne kadar harcama yapılacağını öngörür.
Birikim
Birikim yapmak, günlük veya aylık olarak kazancın farklı yöntemlerle saklanmasıdır. Birikim yapmak, uzun vadeli bir işlemdir. Doğru birikim yapabilmek için yatırım detaylarına hakim olmak oldukça önemlidir.
Bankacılık
Bankacılık, banka hesaplarının doğru bir şekilde yönetilebilmesidir. Banka faiz oranları, banka altın fiyatları gibi konularda bilgi sahibi olmak yatırımları yönetmek için önemlidir.