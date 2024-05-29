Finansal piyasa ve temel fonksiyonları

Finansal piyasa nedir?

Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştirildiği pazarlardır. Finansal piyasalar, mal ve hizmet ticareti yapmak isteyen kritik bir alıcı ve satıcı kitlesini bir araya getirerek diğer piyasalarla aynı prensipte çalışır. Hisse senedi piyasalarını, tahvil piyasalarını, emtia piyasalarını, para piyasalarını ve türev piyasaları içerir.