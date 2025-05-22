Finansal piyasaların aynası: VIX endeksi
VIX endeksi (Korku endeksi), finansal piyasalardaki volatiliteyi ölçen ve yatırımcıların piyasa hakkındaki endişelerini yansıtan bir göstergedir. En bilinen korku endeksi, VIX (Volatility Index) olarak adlandırılan ve Chicago Board Options Exchange (CBOE) tarafından hesaplanan endekstir.
VIX endeksi (Korku endeksi) nedir?
VIX endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon fiyatlarından türetilir ve yatırımcıların önümüzdeki 30 gün için bekledikleri piyasa oynaklığını ölçer. Yüksek bir VIX değeri, piyasadaki belirsizliğin ve korkunun arttığını, düşük bir VIX değeri ise piyasadaki güvenin arttığını gösterir. Bu nedenle, VIX endeksi "korku endeksi" olarak da adlandırılır.
VIX endeksinin önemi
- VIX endeksi, yatırımcıların piyasa riskini değerlendirmelerine yardımcı olur.
- Piyasa trendlerini tahmin etmede kullanılabilir.
- Risk yönetimi stratejileri geliştirmede önemli bir araçtır.
- Piyasanın aşırı alım veya satım durumlarını belirlemeye yardımcı olur.
VIX endeksi nasıl yorumlanır?
VIX endeksi 20'nin altında olduğunda; piyasalar genellikle sakin ve istikrarlıdır. Yatırımcılar daha az endişeli ve risk almaya daha isteklidir ve uzun vadeli yatırımlar için uygun bir ortam olabilir.