Finansal piyasaların aynası: VIX endeksi

VIX endeksi (Korku endeksi) nedir?

VIX endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon fiyatlarından türetilir ve yatırımcıların önümüzdeki 30 gün için bekledikleri piyasa oynaklığını ölçer. Yüksek bir VIX değeri, piyasadaki belirsizliğin ve korkunun arttığını, düşük bir VIX değeri ise piyasadaki güvenin arttığını gösterir. Bu nedenle, VIX endeksi "korku endeksi" olarak da adlandırılır.