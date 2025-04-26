Finansal piyasaların barometresi: Risk iştahı nedir?

Risk iştahının arttığı ve azaldığı dönemler

Risk iştahının yükseldiği dönemlerde, genellikle hisse senetleri, gelişmekte olan ülke piyasaları ve emtia gibi daha riskli olarak kabul edilen varlık sınıflarına yönelik talep artar. Yatırımcılar, daha yüksek getiri potansiyeli sunan bu varlıklara yönelerek, büyüme hikayelerine ve geleceğe dair iyimser beklentilere yatırım yaparlar. Öte yandan, risk iştahının azaldığı dönemlerde ise yatırımcılar daha güvenli liman olarak görülen devlet tahvilleri, altın ve nakit gibi varlıklara sığınma eğilimi gösterirler. Bu dönemlerde, belirsizlikten korunma ve sermayeyi muhafaza etme önceliği ön plana çıkar.