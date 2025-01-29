Finansal sistemi oluşturan unsurlar nelerdir?

Finansal sistem, doğrudan finansman ve dolaylı finansman olacak şekilde iki grupta incelenmektedir. Daha çok sermaye piyasalarında kullanılan doğrudan finansman yönteminde herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmazken, dolaylı transferde fon transferi taraflar birbirlerini görmeden gerçekleşir. Fon veren kişiler bunu bir finansal kuruluşa iletir ve transfer işlemi finansal kuruluşun değerlendirmesine göre gerçekleşir.