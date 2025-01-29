Finansal sistemi oluşturan unsurlar nelerdir?
Finansal piyasalar; fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı ve fon transferinin gerçekleştirildiği piyasalardır. Finansal sistem ise, bir ekonominin içindeki fon ve sermaye akışını kolaylaştıran kurumlar, düzenlemeler ve mekanizmalarıdır. Kısacası finansal sistem, finansal piyasalardan daha geniş bir kavramdır. İşte, finansal sisteme dair detaylar…
Finansal sistem, doğrudan finansman ve dolaylı finansman olacak şekilde iki grupta incelenmektedir. Daha çok sermaye piyasalarında kullanılan doğrudan finansman yönteminde herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmazken, dolaylı transferde fon transferi taraflar birbirlerini görmeden gerçekleşir. Fon veren kişiler bunu bir finansal kuruluşa iletir ve transfer işlemi finansal kuruluşun değerlendirmesine göre gerçekleşir.
Finansal sistemi oluşturan unsurlar nelerdir?
Finansal sistemi oluşturan unsurları; tasarruf sahipleri, yatırımcılar, yatırım ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, hukuki ve idari düzenlemeler şeklinde sıralanabilir.
Tasarruf sahipleri; fon arz edenlerdir. Peki fon arz edenler kimlerdir? Fon arz edenler ise hanehalkı ve işletmelerdir.