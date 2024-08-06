Fındık ağaçlarını söküp karpuz yetiştirmeye başladı
Giresunlu çiftçi İrfan Bekaroğlu, fındık ağaçlarının bir bölümünü söküp karpuz yetiştiriciliğine başladı. Deneme aşamasında olduğunu ifade eden Bekaroğlu, verimli sonuç alması halinde fındığa ek gelir olarak karpuz tarlasını genişleteceğini söyledi.
Dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun’da İrfan Bekaroğlu, emekli olup köyüne yerleştikten sonra Adana karpuzu yetiştirmeye başladı.
Bekaroğlu, fındık bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek deneme amaçlı Adana karpuzu fidelerinden en büyüğü 20 kiloya yakın 40 civarında karpuz yetiştirmeyi başardığını söyledi.
Bekaroğlu, “Burası Adana değil, Giresun ama ben karpuz yetiştirmeyi başardım. Fındık bahçemde bir dönüme yakın arazideki fındık ağaçlarını sökerek karpuz ve kavun fideleri diktim. Diktiğim karpuz ve kavun fideleri Adana’dan getirdim. Deneme amaçlı olarak diktiğim karpuz ve kavunlardan oldukça iyi ürün aldım. En büyüğü 15-20 kiloya yakın karpuzlarım var. Gelecek yıllarda alanı genişleterek fındığa ek gelir olarak düşünüyorum. Ancak deneme amaçlı bu tarlamdaki karpuzları eşe, dosta komşularıma veriyorum. Tarlamı görenler inanmadılar yetiştirmiş olsam da tadını iyi olmayacağını söyleyenler oldu ama kesip yemeye başlayınca inanamadılar. Benim yetiştirdiğimi görenler şimdi kendileri de karpuz yetiştirmek istiyor.” dedi.