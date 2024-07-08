Firma analizi nedir?

Ortaklık yapısı

Şirket ana sözleşmesi, ortak sayısı, halka açılma oranları ve pay senetlerine kimlerin sahip olduğu gibi ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle, şirket ana sözleşmesinde kurucu ortaklara sağlanan bazı özel imtiyazlar, opsiyon gibi doğrudan anlaşılamayan uygulamaların etkisinin hesaplanması gereklidir. Firmanın ihraç ettiği pay senetlerinin önemli bir kısmının büyük ve saygınlığı olan kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilmiş olması, genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir.