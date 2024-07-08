Firma analizi nedir?
Firma analizi, firmanın geçmiş dönem performansı ve mevcut durumdaki verilerinin incelenerek yorumlanmasıdır. Firma analizinin yapılmasındaki temel amaç, firmanın geçmiş dönemlerdeki performansını ve mevcut döneme ait verilerini inceleyerek firmanın geleceği hakkında tahminde bulunmaktır.
Firma analizi
Yatırım yapılacak sektör belirlendikten sonra sektör içerisinde faaliyette bulunan firmaların seçiminin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Doğru seçim yapabilmek için ise firmanın yönetimini, firmanın pazar payını, ortaklık yapısını, pay senetlerinin borsa performansını iyi bilmek gerekmektedir.
Firmanın yönetimi
Firmanın iyi eğitilmiş, uluslararası boyutta düşünebilen profesyonel ve iş bilgisine sahip kişiler tarafından yönetilmesi oldukça önemlidir. Yöneticilerin çağdaş yönetim uygulamalarına bakış açısı, rekabet anlayışı, teknolojik ve yenilikçi yatırımlara ilgisi, riske karşı duyarlılıkları, yatırımcılarla ve ilişkide olduğu iş çevresindeki kişi ve kurumlarla olan ilişkilerinde şeffaf olmaları gibi konulara yaklaşımlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Firmanın pazar payı
Firmanın içinde bulunduğu sektördeki pazar payı, dağıtım kanalları, fiyatlama, tanıtım faaliyetleri ve müşterilerine hizmetlerini ulaştırma etkinliği, müşteri memnuniyeti, yıllar itibariyle kapasite kullanım oranları, satışlarındaki büyüme oranları, ürettiği mal veya hizmetin kalitesi, rekabet üstünlüğü, pazar çeşitlendirmesi, araştırma geliştirme yatırım tutarlarının sektör içerisindeki diğer firmalarla karşılaştırılması, yenilikçi bir firma olarak tanınması ve sektör içerisinde öncü rolü oynaması gibi faktörlerin incelenmesi gerekmektedir.
Ortaklık yapısı
Şirket ana sözleşmesi, ortak sayısı, halka açılma oranları ve pay senetlerine kimlerin sahip olduğu gibi ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin analiz edilmesi oldukça önemlidir. Özellikle, şirket ana sözleşmesinde kurucu ortaklara sağlanan bazı özel imtiyazlar, opsiyon gibi doğrudan anlaşılamayan uygulamaların etkisinin hesaplanması gereklidir. Firmanın ihraç ettiği pay senetlerinin önemli bir kısmının büyük ve saygınlığı olan kurumsal yatırımcılar tarafından elde edilmiş olması, genellikle olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir.