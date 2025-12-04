Fitch, metal fiyat tahminlerini güncelledi: Altın beklentisi ne oldu?
Fitch, metal fiyatlarında gelecek yıla yönelik tahminlerini güncelledi.
Fitch, metal fiyatlarında gelecek yıla yönelik tahminlerini güncelledi. Kuruluş raporunda bakır ve demir cevheri ile değerli metaller için tahminlerini yükseltti.
Fitch, bakır için gelecek yıl beklentisini yükseltirken, 2025’e göre gerileme görülüyor. Kurumun bakır fiyatlarındaki beklentisi, 2025 sonu için 9.500 dolardan 9.800 dolara çıkarken, 2026’da da tahmin 9.000 dolardan 9.500 dolara çıktı.
Demir cevheri fiyatlarında Firch’in 2025 yıl sonu beklentisi 95 dolardan 100 dolara çıkarken, 2026’da da 95 dolardan 90 dolara çıktı. 2027 beklentisi 75 dolarda, 2028 beklentisi de 70 dolarda korundu.