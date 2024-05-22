Fiyat artışı devam ediyor: Türk kahvesinin 100 gramı 46 lira oldu
Artan enflasyonun etkisiyle son bir ayda Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 TL’den satılırken, 100 gramı ise 46 TL oldu.
Gıda ürünlerinde yaşanan artışın ardından Türk kahvesi de nasibini aldı. Son bir ay içerisinde Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi.
Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 TL’den satılırken, 100 gramı ise 46 TL’den satılıyor.
Eminönü esnafı ise gelen zammın döviz bazlı ve giderlerin yükselmesinden kaynaklı olduğunu söylüyor.
Alışverişe gelen bazı vatandaşlar genel olarak gıda enflasyonuna göre kahvedeki fiyat artışlarının düşük olduğunu belirtirken, bazıları ise kahveye gelen zamdan şikayet ederek, geleneksel lezzetin tadının kaçtığını ifade ediyor.