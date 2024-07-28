Fiyat artışı maliyetin gerisinde kaldı: 'Konut sektöründe alım fırsatı doğdu'
Konutlarda fiyat artış oranı inşaat maliyet artışının gerisinde kaldı. Bu durumu alıcı için fırsat olarak yorumlayan uzmanlar, “Azalan talep nedeniyle kimi müteahhitler maliyeti fiyata yansıtamıyor, kârından taviz veriyor. Ama bu durum kalıcı değil. Piyasa hareketlenince tablo değişecektir” diyor.
İnşaat maliyetleri yükselmeye devam ederken, konut fiyatlarında artış maliyet artışının gerisinde kaldı. Azalan talep nedeniyle konut üreticileri maliyeti fiyatlara yansıtamadı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan inşaat maliyet endeksi ile Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni konut fiyat endeksini kıyasladığımızda son aylarda ‘ev fiyatlarındaki artışın maliyet artışının gerisinde kaldığı’ görülüyor.
Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanlar bu durumu alıcı için fırsat olarak değerlendirirken, avantajın uzun süre devam edemeyeceğine de dikkat çekiyor.
"Müteahhitler kâr marjından taviz veriyor"
“Talebin zayıf olduğu dönemde fiyat artışı maliyetlerin gerisinde kalabilir. Ama uzun dönemde bu iki artış paralel olmak zorunda” diyen İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, ev almak isteyenler için fırsat dönemde olunduğunu kaydetti.