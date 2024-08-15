Fiyatı 250 bin lira: Dünyanın en pahalı baharatı safran için yeni proje
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve 250 bin liralık fiyatıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran için Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı, 1 milyon 900 bin liralık bir proje hazırladı.
Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) tarafından Osmanlı döneminde de önemini koruyan ve "milli bitki" ünvanını alan safranın üretimine yönelik "Safranbolu Safranı Yetiştiriciliği" projesi hazırlandı.
Proje çerçevesinde 10 üreticiye 38 bin lirası hibe olmak üzere 190 bin lira kredi desteği verilirken, üreticilere birer dekar alanda safran dikimi yapma imkanı tanındı.
Projenin açılışı Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde yapıldı.
Programa Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve üreticiler katıldı.