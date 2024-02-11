Fiyatı pirzolayı solladı: Fenomenler uçurdu

Sakatat ürünlerinin fiyatları, geçtiğimiz seneye göre iki katına çıktı. Fiyat artışlarında, karkas et ithalatı etkili olurken; sosyal medyanın sayesinde sakatat satan işletme sayıları da rekor kırdı.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; iç piyasada hayvan kesiminin azalması, içi boşaltılmış şekilde ithal edilen karkas etlerin piyasaya girmesi ve sakatatların hayvanlardan sayılı çıkması, ürünlerin talep ve fiyatlarını uçurdu. Talep artışında sosyal medya da etkili oldu. Yemek paylaşımlarında şırdan, mumbar, ciğer, böbrek ve dil gibi lezzetlerin arttığı görüldü.

Kuzu ciğerinin kilosu 650 lirayı geçerek, en değerli et olarak bilinen pirzola (kilogramı 625 TL) ve antrikotu (kilogramı 610 TL) ilk defa solladı. Dana ciğeri bile 450 liralık fiyatıyla dana kuşbaşı (kilogramı 390-430 TL) ve kıymayı (kilogram 400-430 TL) geride bıraktı.

Öte yandan kuzu yüreğinin kilogram fiyatı 350 liraya kuzu böbrek 380 liraya, dana dil kilogram fiyatı ise 440 liraya kadar yükseldi. İşkembe fiyatları da 180-200 lirayı gördü.