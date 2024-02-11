Fiyatı pirzolayı solladı: Fenomenler uçurdu
Kuzu ciğerinin kilosu 650 liraya kadar tırmanırken, 625 TL olan pirzola ile 610 liralık antrikotu geçti. Sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarıyla, sakatat ürünü satan işletme sayıları da rekor kırdı.
Sakatat ürünlerinin fiyatları, geçtiğimiz seneye göre iki katına çıktı. Fiyat artışlarında, karkas et ithalatı etkili olurken; sosyal medyanın sayesinde sakatat satan işletme sayıları da rekor kırdı.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; iç piyasada hayvan kesiminin azalması, içi boşaltılmış şekilde ithal edilen karkas etlerin piyasaya girmesi ve sakatatların hayvanlardan sayılı çıkması, ürünlerin talep ve fiyatlarını uçurdu. Talep artışında sosyal medya da etkili oldu. Yemek paylaşımlarında şırdan, mumbar, ciğer, böbrek ve dil gibi lezzetlerin arttığı görüldü.
Kuzu ciğerinin kilosu 650 lirayı geçerek, en değerli et olarak bilinen pirzola (kilogramı 625 TL) ve antrikotu (kilogramı 610 TL) ilk defa solladı. Dana ciğeri bile 450 liralık fiyatıyla dana kuşbaşı (kilogramı 390-430 TL) ve kıymayı (kilogram 400-430 TL) geride bıraktı.
Öte yandan kuzu yüreğinin kilogram fiyatı 350 liraya kuzu böbrek 380 liraya, dana dil kilogram fiyatı ise 440 liraya kadar yükseldi. İşkembe fiyatları da 180-200 lirayı gördü.
Kasap Ali Rıza Ünal, “İç piyasada hayvan kesimi ciddi anlamda azaldı. Kesimhanelerde ağırlıklı dana kesilirken, kuzu bulmak oldukça güç. Sakatat tarafında da değerli olan, satılan küçükbaşın organları… Bu nedenle fiyatlar arttı. Gelen ithal hayvanlar zaten içi boşaltılmış karkaslar, bu nedenle sakatat ithalatımız yok denecek kadar az. Bugün toptancılarda bile kuzu ciğeri bulmak altın bulmak gibi. Fiyatları geçen yıla göre iki kat arttı. Bütün bunlara rağmen ürünlere talep var” dedi.