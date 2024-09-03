Fiyatlar 1 milyon TL'ye çekildi; İşte otomatik vitesli en ucuz 10 sedan otomobil
Ekosistemin büyük bir bölümünü artık SUV sınıfı otomobiller alsa da sedan araçtan vazgeçemem diyenler de bir hayli fazla. Bu neden hala pazarda yüzde 27 paya sahip. İşte otomatik vitesli en ucuz 10 sedan otomobil
Sedan tipi araçlar, SUV sınıfına popülaritesini kaptırsa da dizel, benzinli, hibrit ve LPG’li birçok opsiyonuyla hala pazarın en büyük oyuncuların biri. Özellikle zorlu ve dar yollara sahip ülkelerde sedanlar ön plana çıkıyor.
Türkiye'de de geniş ailelerin tercihi SUV sınıfı olsa da özellikle şirket araçları olarak da değerlendirilebilen sedan sınıfının kullanımı da oldukça yaygın. Geçtiğimiz senenin araç satış raporlarına baktığımızda, Fiat Egea, Citroen Elysee ve Renault Megane gibi sedan araçların listenin başında olduğunu görüyoruz.
Dolayısıyla otomotiv üreticileri de sedan sınıfı araçları üretmeye ve üretimini daha da artırmaya devam ediyor. Hem sedan sınıfından vazgeçemen hem de otomatik vites olmazsa olmazım diyenler için otomatik vitesli en ucuz 10 sedan aracı sizler için derledik.
Gazeteduvar.com.tr sitesinden Erkan Ersöz'ün haberine göre, bazı modellerde fiyatları 1 milyon TL'ye kadar gerileyen otomatik vitesli en ucuz 10 sedan araç listelendi. İşte listenin ilk ve son sırası: