Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.

12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle: