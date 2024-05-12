Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.
12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
-İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL
-İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.14 TL
-İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
-İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.69 TL
-İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL
-İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
-Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.61 TL
-Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.16 TL
-Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL