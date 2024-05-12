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  4. Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 1

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Son olarak 8 Mayıs'ta benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 1 lira 22 kuruş indirim gelmişti.

12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

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Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 2

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

-İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL
-İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.14 TL
-İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

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Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 3

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

-İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.69 TL
-İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL
-İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

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Fiyatlar güncellendi: İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları... - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

-Ankara'da benzin litre fiyatı: 43.61 TL
-Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.16 TL
-Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.95 TL

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