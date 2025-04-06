Forbes açıkladı: İşte dünyanın en zengin 10 kadını...
2024'teki Forbes milyarderler listesinde 369 kadın vardı, bu sene rakam 406'ya yükseldi. Dünyadaki 3 bin 28 milyarderden 406'sı kadın, yani listenin yüzde 13,4'ü... Listedeki en zengin 10 kadından dokuzu servetlerini miras aldı. En zengin kadın, serveti yaklaşık 101 milyar dolar olan Walmart varisi Alice Walton. Bu unvanı, şu anda 81,6 milyar dolar ile ikinci sırada yer alan Fransız L'Oréal varisi Francoise Bettencourt Meyers'ten geri aldı.
Bettencourt Meyers ve Walton, son beş yıldır kadınlar arasında 1 numaralı yer için mücadele ediyor. Haziran ayında, Bettencourt Meyers tahmini net serveti 100 milyar dolara ulaşan ilk kadın olarak tarihe geçti. Eylül ayının başlarında Walton, Walmart hisselerindeki artış ve L'Oréal'deki düşüş arasında zirveye geri dönmüştü.
Sanayici David Koch'un (ö. 2019) dul eşi Julia Koch ve Mars şekerleme servetinin varisi Jacqueline Mars, üçüncü ve dördüncü en zengin kadınlar olmaya devam ediyor.
Listedeki en zengin on kadından dokuzu servetlerini miras aldı. Kendi kendini yetiştirern zenginler içinde net serveti 37,7 milyar dolar ile dünyanın en büyük nakliye hattının İsviçreli kurucu ortağı Rafaela Aponte-Diamant.
Tüm kadınların beşinci en zengini: Listede sadece 113 kendi kendini yetiştirmiş kadın var... Diğerleri arasında, serveti geçen yıl %45 artan ve Eras Turu'nun tahmini 2 milyar dolar hasılat elde etmesiyle tüm zamanların en yüksek hasılatlı turu haline gelen Oprah Winfrey ve Taylor Swift yer alıyor.
İki kadın ilk on kadın arasındaki yerini kaybetti: Zayıf demir cevheri fiyatları nedeniyle net değeri neredeyse %5 düşen Avustralyalı maden kralı Gina Rinehart ve hayırsever amaçlara büyük bağışlarda bulunmaya devam eden Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott.
Onların yerini, Bill Gates'in eski eşi Melinda French Gates ve Mayıs 2024'te ölen hedge fon efsanesi Jim Simons'un dul eşi yeni gelen Marilyn Simons aldı.