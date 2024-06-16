Forbes, ChatGPT'ye sordu: Hangi mesleklerin yerini alırsın?
Forbes yazarı Jodie Cook, ChatGPT'ye hangi mesleklerin yerini alabileceğini sordu. Sohbet robotu kendinden emin bir şekilde insanların yerine yapabileceği 10 işi yazdı. İşte ChatGPT'nin yakında yerini alabileceği işler...
Müşteri hizmetleri temsilcisi
Sohbet robotu, "ChatGPT müşteri sorularını, şikayetlerini ve destek taleplerini 7/24 erişilebilirlikle ele alabilir ve insan temsilcilere olan ihtiyacı azaltabilir" dedi. Haklı olabilir. Temel ChatGPT, çok fazla yönlendirme, örnek ve eğitim olmadan müşteri hizmetleri temsilcileriyle aynı standartta yanıtlar vermeyecektir. Ciddi müşteri hizmetleri, yapay zekanın daha gelişmiş kullanımını gerektirir. Ancak yapay zeka yanıtları otomatikleştirebilir ve insanlara daha hızlı yardımcı olabilirken, henüz üstesinden gelemeyeceği daha yüksek bir destek seviyesi de var. Kişiden kişiye farklılık gösteren, empati kurmayı gerektiren müşteri hizmetlerinde ustalaşan insanlar özel taleplere ve çözülmesi hassas vakalara hizmet için ayrı olarak çalıştırılmaya devam edecektir.
Veri giriş elemanı
ChatGPT bu konuda kendinden emin. Robot, "ChatGPT, büyük miktarda veriyi hızlı ve doğru bir şekilde işleme ve girme yeteneği sayesinde veri girişi görevlerini kolayca yerine getirebilir, hataları en aza indirir ve verimliliği artırır" diyerek de bunu kesin bir dille ortaya koyuyor. Eğer işe bir bilgisayara rakamları girmek için geliyorsanız, profesyonel zamanınız bir süredir sona yaklaşıyor demektir. Yeniden değerlendirmek, yeniden eğitim almak ve yeniden başlamak için elinize bir fırsat geçti. Daha da çok seveceğiniz bir iş bulabilirsiniz.
Teknik destek analisti
ChatGPT, kullanıcılara adım adım rehberlik ve çözümler sunarak yaygın sorunlar için teknik yardım ve sorun giderme sağlayabilir diye övünüyor. Ancak bu iddia tam olarak geçerli değil. Teknik işlerden çok da anlamayan kişiler yönergeleri takip etmek, video izlemek ya da bir sohbet robotuyla etkileşime geçmek istemez. Profesyonel destek sağlamak hala önemli.
İçerik yazarı
ChatGPT, içerik oluşturmayı içeren tüm işlerin yerini alma misyonunda, bu nedenle içerik yazarının sırada olması şaşırtıcı değil. Araç, "ChatGPT, tutarlı bir kaliteyi koruyarak ve belirli yönergelere bağlı kalarak çeşitli konularda makaleler, blog gönderileri ve diğer yazılı içerikler oluşturabilir" dedi. Ancak bu o kadar hızlı değil, ChatGPT. Robotlar yönergeler olmadan içerik oluşturana kadar, profesyonel hayalet yazarların işi devam edecek. Ciddi anlamda yetenekli yazarlar hiçbir yere gitmiyor. En iyiler, diğerlerini geride bırakmak için yapay zekayı fikir üretme, otomasyon veya yaratıcı sürecin belirli bölümleri için kullanıyor.