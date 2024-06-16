Forbes, ChatGPT'ye sordu: Hangi mesleklerin yerini alırsın?

Veri giriş elemanı

ChatGPT bu konuda kendinden emin. Robot, "ChatGPT, büyük miktarda veriyi hızlı ve doğru bir şekilde işleme ve girme yeteneği sayesinde veri girişi görevlerini kolayca yerine getirebilir, hataları en aza indirir ve verimliliği artırır" diyerek de bunu kesin bir dille ortaya koyuyor. Eğer işe bir bilgisayara rakamları girmek için geliyorsanız, profesyonel zamanınız bir süredir sona yaklaşıyor demektir. Yeniden değerlendirmek, yeniden eğitim almak ve yeniden başlamak için elinize bir fırsat geçti. Daha da çok seveceğiniz bir iş bulabilirsiniz.