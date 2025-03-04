Forbes verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti! Elon Musk ise şaşırttı
Forbes’un son verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde dengeler değişti. Teknoloji milyarderleri arasındaki servet yarışı devam etti. İşte detaylar...
Forbes’un güncel verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde önemli değişiklikler yaşandı. Teknoloji milyarderleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, servetler dalgalanmaya rağmen milyarderler listede kalmayı başardı. Bazı isimler yerini korurken, sıralamada dikkat çekici değişimler oldu.
SERVETİNİ SADECE 1 İSİM ARTIRDI
Öte yandan, dünyanın en zengin 10 ismi arasında servetini artıran tek kişi Warren Buffett oldu. Yatırım holdingi Berkshire Hathaway’in hisseleri yaklaşık yüzde 10 artış göstererek Buffett'ın servetine 15 milyar dolar ekledi.