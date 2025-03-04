Forbes verilerine göre dünyanın en zengin 10 insanı listesi değişti! Elon Musk ise şaşırttı

Forbes’un güncel verilerine göre, dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde önemli değişiklikler yaşandı. Teknoloji milyarderleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, servetler dalgalanmaya rağmen milyarderler listede kalmayı başardı. Bazı isimler yerini korurken, sıralamada dikkat çekici değişimler oldu.