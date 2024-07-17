Ford çılgın indirimiyle piyasayı karıştırdı; Akıl almaz fiyat listesi ortaya çıktı
Otomobil piyasasında mali bakımdan zorlu günler yaşanırken Ford indirim ve çılgın kampanyasını duyurdu. Yenilenen Tourneo Courier, Tourneo Custom ve Transit modellerinde liste güncellendi. İşte Ford fiyat listesi 2024
Çin merkezli otomobillere uygulanmaya başlayan ek vergiden sonra Avrupa merkezli otomobillerin iştahı kabardı. Toyota'dan sonra Ford da beklenen kampanyayı duyurdu. Fiyatlara indirim yaptı. Yenilenen Tourneo Courier, Tourneo Custom ve Transit için fiyatlar güncellendi. Otomobil almak isteyenler mutlaka bu fiyat listesine göz gezdirmeli.
TİCARİ ARAÇLARA PEŞİN ALIM DESTEĞİ
Ford.com.tr'den edinilen bilgiye göre, Ford yetkili satıcılarından satın alınacak 2024 model yılı 0 km ticari araç alımlarında geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatına ek Transit modellerde* %2, Courier Titanium ve Active & Custom Minibüs modellerde %3, Connect’te %4, Custom Van’da %5, Courier Trend ve Deluxe modellerde %6 peşin alım indirimi desteği sağlanacaktır.
EĞER ESKİ BİR FORD ARACANIZ VARSA...
Ticari araçlarda yenilenen modellerde indirim rüzgarı devam ederken Ford şirketinden bir güzel haber daha geldi. Ford yüzde 5 indirim takas desteğini duyururken, "Eski aracını Ford yetkili satıcılarına getirenler, Ford 2. El takas kampanyasıyla kazanıyor! Ford binek (Yeni Kuga hariç*) ve ticari araçlarda geçerli %5 indirim fırsatı Ford yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.**" açıklamasında bulundu
FORD FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ
Ticari araçlara yapılan indirimden sonra Foord fiyat listesini de güncelledi. Yeni Tourneo Courier, yeni Transit Courier, Transit Custom Van, Yeni Tourneo Custom Minibüs, Ranger, Tourneo Connect, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet, E-Transit Van, E-Transit Kamyonet, Transit Kamyonet, Transit Minibüs, Transit Van fiyat listesi ortaya çıktı. İşte Ford fiyat listesi 2024