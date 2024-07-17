Ford çılgın indirimiyle piyasayı karıştırdı; Akıl almaz fiyat listesi ortaya çıktı

Çin merkezli otomobillere uygulanmaya başlayan ek vergiden sonra Avrupa merkezli otomobillerin iştahı kabardı. Toyota'dan sonra Ford da beklenen kampanyayı duyurdu. Fiyatlara indirim yaptı. Yenilenen Tourneo Courier, Tourneo Custom ve Transit için fiyatlar güncellendi. Otomobil almak isteyenler mutlaka bu fiyat listesine göz gezdirmeli.