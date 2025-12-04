Ford Otosan'ın 20 yılda dağıttı temettü dudak uçuklattı; Yatırımcılar bile bu rakamı beklemiyordu

Borsa, kısa vadede sabredenleri; uzun vadede ise istikrarlı temettü geliri arayanları ödüllendiren bir yapıya sahip. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri de Koç Grubu bünyesindeki Ford Otosan. Şirket, son 20 yıldır kesintisiz şekilde temettü dağıtarak yatırımcısına güven veren bir performans sergiledi. Bugüne dek toplam 6,1 milyar dolar tutarında kar payı ödemesi yapan Ford Otosan’ın yıllara göre temettü tablosu ise bu istikrarın somut bir göstergesi niteliğinde.