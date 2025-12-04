Ford Otosan'ın 20 yılda dağıttı temettü dudak uçuklattı; Yatırımcılar bile bu rakamı beklemiyordu
Borsa kısa vadede sabrı, uzun vadede temettüyü ödüllendiriyor. Ford Otosan ise bunun en istikrarlı örneklerinden biri… Koç Grubu çatısı altındaki Ford Otosan 20 yıl boyunca düzenli olarak temettü dağıttı ve bugüne kadar tam tamına 6,1 milyar dolarlık kar payı dağıtımı yaptı. İşte yıllara göre Ford Otosan'ın temettü ödemeleri
Borsa, kısa vadede sabredenleri; uzun vadede ise istikrarlı temettü geliri arayanları ödüllendiren bir yapıya sahip. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri de Koç Grubu bünyesindeki Ford Otosan. Şirket, son 20 yıldır kesintisiz şekilde temettü dağıtarak yatırımcısına güven veren bir performans sergiledi. Bugüne dek toplam 6,1 milyar dolar tutarında kar payı ödemesi yapan Ford Otosan’ın yıllara göre temettü tablosu ise bu istikrarın somut bir göstergesi niteliğinde.