Garanti BBVA emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Bankalar, emekli promosyonu kampanyasına devam ediyor. Bu kapsamda, Garanti BBVA maaşını, bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Peki, Garanti BBVA emekli promosyonu şartları nedir, kimler alabilir, almak için nereye başvurulur ve ne zaman hesaba yatar? İşte, detaylar...