Garanti çöktü mü, neden açılmıyor? Yeni açıklama geldi, saat verildi: Sorun ne zaman düzelecek?

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası konuya ilişkin yaptığı saat 16.49'da yaptığı ilk açıklamasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalıştıklarını açıklamıştı