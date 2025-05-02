Garanti çöktü mü, neden açılmıyor? Yeni açıklama geldi, saat verildi: Sorun ne zaman düzelecek?
Garanti BBVA'nın mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu saatlerdir devam ediyor. Birçok kullanıcı "Garanti BBVA çöktü mü, siber saldırı mı oldu?, Garanti BBVA'ya ne oldu, sorun ne zaman düzelecek, Garanti BBVA çağrı merkezi, Garanti BBVA ne zaman düzelir, Garanti BBVA neden açılmıyor?" sorularını araştırmaya başladı. Peş peşe açıklama yapan Garanti BBVA'dan son açıklama geldi.
Garanti Bankası'nın mobil uygulamasına saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtti. Uzun süre devam eden teknik sorun nedeniyle kullanıcılar, ekranlarında ''Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz'' mesajıyla karşılaştı.
GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?
Garanti Bankası konuya ilişkin yaptığı saat 16.49'da yaptığı ilk açıklamasında teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalıştıklarını açıklamıştı
ÇAĞRI MERKEZİ VE UYGULAMADA ERİŞİM SORUNU
Mobil uygulamaya erişim sorununun devam etmesi üzerine Garanti Bankası yaptığı ikinci açıklamada dijital kanallarına ve çağrı merkezine erişim sıkıntısı yaşandığını belirterek tüm şubelerinde çalışma saatlerini uzattıklarını açıklamıştı.
GARANTİ BANKASI'NA SİBER SALDIRI MI OLDU?
Sosyal medyada siber saldırı iddialarına üzerine Garanti BBVA yaptığı açıklamada kesintinin teknik bir aksalık dolayısıyla yaşandığını belirterek "Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.