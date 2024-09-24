Gayrimenkul alım-satımı yapacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem: Harçlara indirim gelecek...

Normal şartlarda gayrimenkul işlemleri için ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar olabiliyor.

Burada oluşacak kayıt dışılığın giderilmesiyle ilgili maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek.