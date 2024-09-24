Gayrimenkul alım-satımı yapacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem: Harçlara indirim gelecek...
Gayrimenkul işlemlerinde ödenen tapu harçlarıyla ilgili yeni bir hazırlığa geçiliyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte torba yasa kapsamında tapu harçlarında indirim yapılacağı belirtiliyor. Peki 1 milyon TL’lik bir arazi satışı için taraflar ne kadar tapu harcı ödüyor? Tapu harçlarında ne kadarlık bir indirim yapılmalı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan ekonomi torba yasa teklifi kapsamında gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında değişiklik yapılacağı belirtiliyor. Buna göre tapu harç oranlarında indirim yapılması için teklif sunulacak.
Normal şartlarda gayrimenkul işlemleri için ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar olabiliyor.
Burada oluşacak kayıt dışılığın giderilmesiyle ilgili maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek.
Peki mevcut sistemde tapu harçları nasıl belirleniyor? 1 milyon TL’lik bir arazi satışında ne kadar tapu harcı çıkıyor? Tapu harçlarında indirim ne kadar olmalı?
Tapu harcı nasıl belirleniyor?
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Gayrimenkul tarafında tapu harçları beyan edilen değer üzerinden alınıyor. Beyan edilen değerin asgari tutarı belediyenin rayiç değeridir. Satışların belediye rayicinden değil, gerçek alım satım bedelinden gösterilmesi isteniyor. Harç oranı satış bedeli üzerinden binde 20 oranında alıcı ve satıcı üzerinden ayrı ayrı alınıyor. Yani yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 satıcıdan, toplamda yüzde 4 diyebileceğimiz bir tapu harcı mevcut.