Gayrimenkul sektöründe hareketlilik beklentisi: Gözler eylül ayına çevrildi

Yıl sonu detayı

Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman, “Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor.