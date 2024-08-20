Gayrimenkul sektöründe hareketlilik beklentisi: Gözler eylül ayına çevrildi
Gayrimenkul sektörünün gözü eylül ayında... Faiz indirimi beklentilerinin de olması nedeniyle sektör temsilcileri Eylül'de piyasanın hareketleneceğini söylüyor. Vatandaşların yazın yüksek faiz rakamları nedeniyle paralarını faize attıklarını anlatan uzmanlar, "Konut kredi kampanyalarına dikkat" diyor.
Gayrimenkul sektörünün gözü Eylül ayına kaydı. Yaz döneminde vatandaşların yüksek faiz rakamları nedeniyle yatırımlarını mevduat hesaplarında tuttuklarını anlatan uzmanlar, okulların da açılmasıyla birlikte sektörde hareketlilik beklediklerini söylüyor.
Eylül ayı sonrasında faiz indirimi beklentisi de gündemde.
Mevduat faizlerine dikkat
Gayrimenkul satışlarının yaz aylarında beklenen noktaya ulaşmadığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, özellikle mevduat hesaplarının vermiş olduğu yüksek faizlerin vatandaşa cazip geldiğini söyledi.
Mevduat hesaplarının faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaşların yatırımlarını gayrimenkule yapacaklarını belirten Duman, “Mevduat faizleri yüksek diye vatandaşların tercihi bankalar olurken, gayrimenkul fiyatları alınabilecek noktada. Mevduat faizlerinin düşüşü ve uygun faizde kredilerin açılması gayrimenkul değerlerini arttıracaktır” diye konuştu.
Yıl sonu detayı
Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman, “Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor.