Gayrimenkul şirketi iflas etti ; Vergi borcu milyonları aşıyor

BORÇ 4 MİLYONDAN FAZLA

bk55.ru’nun haberine göre borç miktarı dört milyon rubleyi aşıyor. SuperOmsk, Omsk'ta Nakhimov'daki Yönetim Şirketi ile ilgili olarak mali iflasın tanınması prosedürünün başlatıldığını yazıyor.

İşletmenin iflasının ilk aşaması mahkemede başladı.