Gayrimenkul şirketi iflas etti ; Vergi borcu milyonları aşıyor
Faaliyet merkezi Rusya olan Nakhimov Gayrimenkul Yönetim Şirketi 4,19 milyon ruble vergi borcu nedeniyle iflas etti.
Küresel konjonktürde işleri gittikçe karışıyor. Son yıllarda yaşanan salgın hastalıklar, bölgesel çatışmalar ve savaşlar nedeniyle çok sayıda şirket iflas etti.
Özellikle ABD ve Avrupa’nın ambargolarının hedefi olan Rusya’da faaliyet gösteren Nakhimov yönetim şirketi iflas etti. 2015 yılında kurulan şirketin bugünkü vergi borcu 4 milyon rubleden fazla.
BORÇ 4 MİLYONDAN FAZLA
bk55.ru’nun haberine göre borç miktarı dört milyon rubleyi aşıyor. SuperOmsk, Omsk'ta Nakhimov'daki Yönetim Şirketi ile ilgili olarak mali iflasın tanınması prosedürünün başlatıldığını yazıyor.
İşletmenin iflasının ilk aşaması mahkemede başladı.
Ve bu aşamada Omsk Bölgesi Tahkim Mahkemesi, yönetim şirketinin üçüncü iflas iddiasıyla ilgileniyor. Nakhimov LLC'deki Yönetim Şirketinin sahibi Sergey Bobinov'dur. Şirket 2015 yılında pazara girdi. Yönetim organizasyonu Amur-2 mikro bölgesindeki konut binalarından sorumluydu.