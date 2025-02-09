Gayrimenkulde denge değişti: Arsa yatırımları düştü, konut satışları yükseldi: İşte 2025 tahminleri
Son dönemde gayrimenkul sektöründe arsa ve konut tercihleri farklı bir yön kazandı. Pandemi döneminde artan arsa yatırımları, 2024 itibarıyla gerileme eğilimine girerken, konut satışlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Özellikle 2024’ün ikinci yarısından itibaren konuta olan talep hızla artarken, uzmanlar 2025’in konut piyasasının öne çıkacağı bir yıl olacağı konusunda hemfikir.
Gayrimenkul sektöründe yatırımcıların tercihlerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Pandemi döneminde büyük ilgi gören arsa ve tarla yatırımları, 2024 itibarıyla gerileme trendine girdi. 2021 ve 2022 yıllarında zirve yapan bu tür yatırımlar, pandemi etkisiyle rekor düzeylere ulaşmıştı. Ancak TÜİK verilerine göre, 2024 yılı sonunda konut dışı gayrimenkul (arsa-tarla) satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 azalarak 1 milyon 588 bine düştü.
Konut dışı gayrimenkuldeki düşüşün aksine, konut satışları yüzde 20,6 artış göstererek 1 milyon 478 bin 25’e ulaştı. Pandemi döneminde doğayla iç içe yaşama arzusu, deprem endişesi ve müstakil ev talebi, birçok yatırımcıyı arsa ve tarla alımına yöneltmişti. Ancak bu eğilim 2024 itibarıyla yerini yeniden konut piyasasına olan ilgiye bıraktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, pandemi döneminde arsa ve tarla yatırımlarına olan talebin artmasında, bu tür gayrimenkullerin yüksek prim yapacağı beklentisi etkili olmuştu. Ancak 2023 yılı itibarıyla bu yatırımlardan elde edilen kazançlar realize edilerek satışlar hız kazandı. Bu satışlardan elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı banka mevduatlarına yönlendirilirken, konut sektöründeki canlanmayla birlikte mevduatlardan konuta geçişler de gözlemlendi.