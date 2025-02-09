Gayrimenkulde denge değişti: Arsa yatırımları düştü, konut satışları yükseldi: İşte 2025 tahminleri

Birikimlerine ek olarak kredi çeken çok sayıda yatırımcı ve ev sahibi olma hayali kuran birey, konut alımına yöneldi. Uzmanlar, 2024’ün ikinci yarısından itibaren konuta olan ilginin belirgin bir şekilde arttığını ve bu eğilimin 2025’te daha da güçlenerek devam edeceğini öngörüyor.