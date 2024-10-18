Gayrimenkulde tercih değişti! Konut kiralamaya korkan yatırımcı işyeri ve ofise döndü

Ticari gayrimenkul yüksek rakamlara kiralanıyor

Ticari gayrimenkulün daha stabil kira geliri olarak görüldüğünü söyleyen Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yıllık değişim oranlarına baktığımızda ticari kiralar, konut kiralarına göre en az yüzde 15 daha fazla arttı. Burada ticari gayrimenkullerin çok daha yüksek tutarlara kiralandığını unutmamak gerek. Ayrıca ticari gayrimenkullerde ortalama amortisman süresi de son bir yılda 18 yıldan 15 yıla düştü. Burada bir de vergi kolaylıkları var. Kiralama süreçlerinde elde edilen gelirlerden amortisman masrafları ve diğer giderler düşülebilir” diyor.