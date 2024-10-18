Gayrimenkulde tercih değişti! Konut kiralamaya korkan yatırımcı işyeri ve ofise döndü
Gayrimenkul yatırımcısı konuttan vazgeçip işyeri ve ofis almaya yöneliyor. Kiralardaki oynaklık ve enflasyon karşısındaki erime konutun cazibesini düşürdü. Esnaf iş yeri kiralarının yüksekliğinden yakınırken bu durum yatırımcıları cezbediyor. Ticari gayrimenkule talep yüzde 30 arttı.
Gayrimenkul yatırımcısının tercihleri değişti. Daha yüksek kira getirisi ve kısa amortisman süresi konut yatırımcısını işyeri ve depo almaya yönlendirdi.
Kurumsal şirketlere kiralanabilen işyerlerine talep arttı
Markalar ve esnaf işyeri kiralarının yüksekliğinden yakınırken bu yükseklik konuttan kopan yatırımcıları cezbediyor. Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, özellikle markalı kurumsal işletmelere kiralanabilen ticari gayrimenkullere olan talep yüzde 20-30 arasında artış gösterdi.
İşyeri ve ofis yatırımının amortisman süresi düştü
Konut satın alan bir yatırımcı yüksek fiyatlar sebebi ile bu konutu kiraladığında yaklaşık 200 ay sonra yatırımını amorti edebiliyor. Ancak ticari gayrimenkulde yüksek kira ve sık kiracı değiştirebilme seçeneği ile bu süre 160 aya kadar düşebiliyor. Çünkü konutta aileler başka semtlere taşınabilirken ticari gayrimenkuldeki kiracı iş hayatının devamlılığı için aynı yerde kalmak zorunda. Yatırımcılar kiracının bu mağduriyetini de kullanarak yüksek zamlara ikna ediyor.
Ticari gayrimenkul yüksek rakamlara kiralanıyor
Ticari gayrimenkulün daha stabil kira geliri olarak görüldüğünü söyleyen Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yıllık değişim oranlarına baktığımızda ticari kiralar, konut kiralarına göre en az yüzde 15 daha fazla arttı. Burada ticari gayrimenkullerin çok daha yüksek tutarlara kiralandığını unutmamak gerek. Ayrıca ticari gayrimenkullerde ortalama amortisman süresi de son bir yılda 18 yıldan 15 yıla düştü. Burada bir de vergi kolaylıkları var. Kiralama süreçlerinde elde edilen gelirlerden amortisman masrafları ve diğer giderler düşülebilir” diyor.