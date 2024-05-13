Gaziantepli usta kendi imkânlarıyla 30 yılda geliştirdiği simülatörü 35 ülkeye ihraç ediyor

Çoban, AA muhabirine, 30 yıl önce kendi imkanlarıyla analog cihaz ürettiğini söyledi.

Daha sonra yazılımı ve bütün parçaları kendisine ait bir simülatör geliştirdiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:"Cihazımız otomobil, iş makinelerindeki motor, ABS freni sistemi, şanzıman, hidrolik kontrol ünitelerini, elektrik beyinlerini tamir edebilen ve simülatör üzerinde arızaları gösteren, tamir etmenize yardım eden bir cihaz.