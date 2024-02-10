Geçen hafta neler oldu? İşte gün gün yaşananlar... Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda yüzde 36 olan 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin değiştirilmediğini açıkladı. Enflasyon Raporu toplantısında, "enflasyon tahmini iddialı" eleştirilerine yanıt veren Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın sözleri ise gündem oldu. İşte 10 başlıkta öne çıkanlar…

5 Ocak Pazartesi Enflasyon verileri açıklandı Enflasyon ocak ayında yüzde 6,70 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 64,86 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, ocakta TÜFE'nin aylık yüzde 6,62, yüzde 64,76 artış olacağı yönündeydi. TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi: Sepetten çıkan tek madde çocuk ayakkabısı Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon sepetini güncellerken; sepete yeni giren maddeler votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası iken sepetten çıkan tek madde çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) oldu. Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. 1 | 5

6 Ocak Salı Merkez'deki değişim sonrası Bloomberg yayınladı: Yabancı yatırımcı için Türkiye... Avrupa piyasalarını takip eden Marcus Ashworth, Bloomberg için kaleme aldığı makalede, “Türkiye’nin tekrar yatırım yapılabilir hale geldiğini” yazdı. 31 Mart seçimleri öncesi risklerin hâlâ canlı olduğunu yazan Ashworth, Merkez Bankası'ndaki değişimi de analiz ederken, Türkiye'nin bölgesel önemine ve ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti. 2 | 5

7 Ocak Çarşamba ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, global döviz kurlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Goldman Sachs, öngörüleri içinde Türk Lirası’na da yer verdi. Buna göre banka, dolar kurunun gelecek 3 ayda 32 TL; 6 ayda 34 TL, 12 ayda 37 TL olacağını öngörüyor. Goldman Sachs, kurun 2025 yılında 40, 2026 yılında 44 ve 2027 yılında ise 48 olmasını beklediğini değerlendirdi. Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi. 3 | 5