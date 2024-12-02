Geçen yılın en zengini, 10. sıraya düştü! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları..

İş dünyası dergisi Forbes, yıl içerisinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşıyor. Forbes, 2024'ü bitirirken milyarderler listesinde güncelleme yaptı. Bu yılın Türkiye'nin en zengin isimleri merak edilirken, paylaşılan mevcut tablodaki değişim dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en zenginleri...