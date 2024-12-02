Geçen yılın en zengini, 10. sıraya düştü! Forbes açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin iş insanları..
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en zenginler iş insanları listesini güncelledi. Geçen yıl 5.3 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı bu yıl 10. sıraya düştü.
İş dünyası dergisi Forbes, yıl içerisinde hem dünyanın hem de ülkelere göre en zengin insanların listesini paylaşıyor. Forbes, 2024'ü bitirirken milyarderler listesinde güncelleme yaptı. Bu yılın Türkiye'nin en zengin isimleri merak edilirken, paylaşılan mevcut tablodaki değişim dikkat çekti.
İşte Türkiye'nin en zenginleri...
10. İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)
2023 yılında 5.3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, geçen zamanda Borsa İstanbul'da şirketlerine ait hisselerin değer kaybetmesiyle servetini koruyamadı.
Erdemoğlu'nun toplam varlıklarında 3 milyar doların üzerinde bir erime meydana geldi. İbrahim Erdemoğlu, 2024 yılı için paylaşılan 'Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı' listesine bu yıl son sırada yer aldı.