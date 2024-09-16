Uzmanlara göre birkaç sene içerisinde kaybolacak 7 meslek! 2030 yılına kadar tarihten silinecekler

Yapay zeka, veri bilim ve robotik alanındaki çığır açan gelişmeler iş hayatında köklü değişikliklere neden olabilir. Yapılan araştırmalar pek çok mesleğin özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerden olumsuz etkileneceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, kimi meslekler 2030 yılına kadar ya yok olup gidecek ya da en çok aranan mesleklerden olacak. Bazı işlerin yapay zeka tarafından otomatik olarak yapılabilmesi bazı mesleklerin modasının geçmesine hatta yok olmasına neden olacak.