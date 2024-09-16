Uzmanlara göre birkaç sene içerisinde kaybolacak 7 meslek! 2030 yılına kadar tarihten silinecekler
Yapay zeka alanındaki gelişmeler pek çok çığır açıcı uygulamaları devreye alırken iş ilanlarında köklü değişikliklere neden oluyor. Uzmanlar, günümüzde yapılan işlerin neredeyse üçte ikisinin önümüzdeki 10 yıl içinde yok olacağı öngörüsünde bulunurken, pek çok mesleğin yapay zeka tarafından yapılabileceğini belirtiyor. Özellikle robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin bu süreçte popülerleşeği , matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise modasının geçtiğini hatta tarihten silineceği tahminleri yapılıyor.
Yapay zeka, veri bilim ve robotik alanındaki çığır açan gelişmeler iş hayatında köklü değişikliklere neden olabilir. Yapılan araştırmalar pek çok mesleğin özellikle yapay zeka alanındaki gelişmelerden olumsuz etkileneceğini gösteriyor. Uzmanlara göre, kimi meslekler 2030 yılına kadar ya yok olup gidecek ya da en çok aranan mesleklerden olacak. Bazı işlerin yapay zeka tarafından otomatik olarak yapılabilmesi bazı mesleklerin modasının geçmesine hatta yok olmasına neden olacak.
Uzmanlar, şu an aktif olarak yapılan bazı işlerin en az üçte ikisinin gelecek 10 yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor.
MESLEK SEÇİMİ ÇAĞIN KOŞULLARINA UYGUN OLMALI
Meslek seçimi eğitim hayattaki en önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Hayatın bundan sonraki kısmında alınacak en stratejik karar iş bulmada ve çalışma hayatını ileriye taşımada en kritik kararlardan biri olarak görülüyor.
Meslek seçimi sadece para kazanma ve gelir yöntemini belirlemekle kalmıyor. Aynı zamanda çalışanın mutluluğu ve verim açısından büyük önem taşıyor. İlgi alanlarına göre seçilecek meslek teknolojik ilerlemenin devam ettiği günümüzde aynı zamanda hem çağın koşullarına hem de iş hayatının gerekliliklerine de uygun bir meslek olması gerekiyor. İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.