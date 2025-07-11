Gelir Hipotezi: Tüketim sırrının peşinde ekonomik teoriler

Nispi Gelir Hipotezi (James Duesenberry)

Bu teori, tüketimin sadece bireyin mutlak gelirine değil, aynı zamanda çevresindeki diğer insanların gelirlerine ve kendi geçmişteki en yüksek gelir seviyesine de bağlı olduğunu savunur. Duesenberry, "Göstermelik Tüketim" kavramını ortaya atmıştır; yani insanlar, sosyal statülerini korumak veya yükseltmek için başkalarının tüketim alışkanlıklarını taklit edebilir. Ayrıca, "Mandallama Etkisi" dediği bir olguyu da tanımlamıştır; insanlar bir kez belirli bir yaşam standardına ulaştıklarında, gelirleri düşse bile bu standardı korumakta zorlanırlar, bu da tüketimin düşmesini engeller.