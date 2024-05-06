Gelir İdaresi Başkanlığı, kripto paralar için iki vergi getirme kararı aldı

Kazancın yurtdışına çıkışını önlemek adına vergi kesintisi getirilecek

Alınan bilgilere göre, bu vergi kripto piyasasını ürkütmeyecek seviyede olacak. Ancak, bununla sınırlı kalınmayacak. Tahvil ve borsa gibi menkul sermaye iradı sayılan kripto varlıklarda, kazancın yurtdışına çıkışını önlemek için tevkifat yoluyla vergi kesintisi getirilmesi düşünülüyor. Böylece, kazancını yurtdışına aktaranların beyanname verme ve gelirlerini beyan etme yükümlülüğü olacak. Ancak, tevkifat oranı sıfır olacak.