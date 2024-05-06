Gelir İdaresi Başkanlığı, kripto paralar için iki vergi getirme kararı aldı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kripto paralarla ilgili düzenlemesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da önlemlerini almaya başladı. Kripto paralara ilişkin olarak sıfır oranlı iki vergi getirilmesi planlanıyor. Bu vergilerin, kripto piyasasını etkilemeyecek düzeyde olması ve kazancın yurtdışına kaçmasını önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.
Düşük oranlı işlem vergisi getirilecek
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kripto varlıklara ilişkin düzenlemesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi çalışmalarına başladı. Buna göre, kripto varlıklara düşük oranlı bir işlem vergisi getirilmesi planlanıyor.
Kazancın yurtdışına çıkışını önlemek adına vergi kesintisi getirilecek
Alınan bilgilere göre, bu vergi kripto piyasasını ürkütmeyecek seviyede olacak. Ancak, bununla sınırlı kalınmayacak. Tahvil ve borsa gibi menkul sermaye iradı sayılan kripto varlıklarda, kazancın yurtdışına çıkışını önlemek için tevkifat yoluyla vergi kesintisi getirilmesi düşünülüyor. Böylece, kazancını yurtdışına aktaranların beyanname verme ve gelirlerini beyan etme yükümlülüğü olacak. Ancak, tevkifat oranı sıfır olacak.
Türkiye'de kripto paralar Merkez Bankası tarafından yayımlanan yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına dair Yönetmelik'te kripto varlık; itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlık şeklinde tanımlandı.
Konuyla ilgili Bakanlık çalışma yürütüyor
Konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu da bir çalışma yaparken kripto varlıkların yasalarla düzenlenmesinin diğer tarafı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da önemli bir çalışma yürütüyor.