Gelir İdaresi Başkanlığı zamları tek tek açıkladı: İşte alkole, sigaraya ve akaryakıta gelen zamlar

Güncellenen maktu ÖTV tutarlarının ise her yıl 3 Ocak ve 3 Temmuz'da TÜİK verisinin ilanı saatinden kısa süre sonra Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, bu çerçevede 2024'ün 6 aylık (ocak-haziran) döneminde yurt içi üretici fiyat artışının yüzde 19,49 olarak gerçekleştiği ve Ocak 2024 başından itibaren petrol ürünleri, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldığı kaydedildi.